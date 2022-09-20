تحضيرات مونديال 2022.. قطر تخسر بثلاثية أمام منتخب كرواتيا الأولمبي

خسر المنتخب القطري الأول أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بنتيجة 0-3، الثلاثاء في مباراة ودية على ملعب "فيينر نيوشتادت" في النمسا في إطار تحضيرات الأول لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

وسجل ثلاثية كرواتيا كل من تونيو تيكليتش، وجوسيب ميتروفيتش، وساندرو كولينوفيتش، في الدقائق 14، و16، و87 على الترتيب.

وأشرك المدرب الإسباني لمنتخب قطر، فليكيس سانشيز، عددا كبيرا من لاعبيه الاحتياطيين، في ظل خوض اختبارين قويين خلال فترة النافذة الدولية الحالية ضد منتخبي كندا وتشيلي يومي 23 و27

سبتمبر الجاري.

ويواصل المنتخب القطري معسكراته التحضيرية في أوروبا منذ شهر يونيو الماضي، حيث بدأ الإعداد المباشر للمونديال في إسبانيا قبل أن ينتقل إلى النمسا، وبصفوف مكتملة في ظل قرار الاتحاد القطري تفريغ اللاعبين الدوليين وإعفائهم من المشاركة في الجولات السبع الأولى من الدوري المحلي الذي انطلق مطلع أغسطس الماضي.

وخاض "العنابي" مباريات ودية عدة خارج فترات التوقف المدرجة على أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث التقى أندية إيطالية أبرزها أودينيزي، ولاتسيو، وفيورنتينا إلى جانب أندية أنتويرب البلجيكي وريال ماريوركا الإسباني، قبل أن يخوض بطولة رباعية ودية في النمسا أيضا بمشاركة منتخبات غانا، وجامايكا، والمغرب للمحليين.

ويستهل المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2022 بمواجهة منتخب الإكوادور في مباراة الافتتاح في 20 نوفمبر المقبل على استاد البيت، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السنغال وهولندا.

المصدر: أ ف ب