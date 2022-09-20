تصرف نبيل لرونالدو تجاه طفل صغير (فيديو)

أدخل نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، السعادة في قلب طفل صغير قبل المواجهة التي جمعت بين يونايتد وشيريف تيراسبول المولدوفي في الدوري الأوروبي الخميس الماضي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه رونالدو وهو يخرج من الفندق الذي كان يقيم فيه فريقه مانشستر يونايتد في مولدوفا، للتوجه لملعب المباراة، قبل أن يحاول طفل صغير تجاوز الحاجز الأمني للقاء "الدون".

الأسطورة كرستيانو رونالدو يُعانق طفل ويوقع على قميصه ❤️👏🏻pic.twitter.com/bpab0rKB5O — WHR (@whrumor) September 20, 2022

وتمكن أحد رجال الأمن من الإمساك بالطفل الصغير، لكن رونالدو تدخل وطلب منه السماح له باحتضانه والتقاط صورة تذكارية معه.

الخلوق كريستيانو رونالدو يُعانق طفل ويوقع على قميصه 👏❤️ pic.twitter.com/CcwAEJYF7s — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 20, 2022

ولم يكتف رونالدو بذلك، حيث طلب الحصول على قلم قبل أن يصطحب الطفل حتى بوابة الحافلة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليضع توقيعه على قميص الطفل الصغير في مشهد استحسنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

اكثر طفل محظوظ في العالم يُعانق كريستيانو رونالدو .. يابن المحظوظة فعلاً 😞pic.twitter.com/z2svagrrSP — إسبينوزا (@TheEspei) September 15, 2022

وانتهت مواجهة مانشستر يونايتد ومضيفه شيريف تيراسبول بفوز الضيوف بهدفين دون رد.

تجدر الإشارة إلى أن رونالدو يتواجد حاليا مع منتخب بلاده البرتغال الذي يستعد لخوض منافسات دوري الأمم ألأوروبية.

المصدر: ديلي ميل