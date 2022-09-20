بعد 24 ساعة عاصفة.. صلاح يصل إلى مصر

وصل النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي إلى العاصمة المصرية القاهرة للانضمام لمعسكر منتخب "الفراعنة"، بعد 24 ساعة من الجدل كان "مو" بطله الأول.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن صلاح وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء.

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وسينضم صلاح لمنتخب مصر لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 منه.

وكان صلاح غاب عن المباراتين الأخيرتين لـ"الفراعنة" اللتين كانت نتائجهما سببا في إقالة المدرب الوطني إيهاب جلال، بعد الخسارة أمام إثيوبيا 0-2 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2023، وأمام كوريا الجنوبية 1-4 وديا.

وعين البرتغالي فيتوريا في 12 يوليو الماضي على رأس الإدارة الفنية لمنتخب مصر، وأعلن المدرب البرتغالي الأحد، تشكيلته الأولى وضمت 27 لاعبا للمباراتين الوديتين ضد النيجر وليبيريا حيث جاء صلاح على رأس التشكيلة.

ويأتي انضمام صلاح إلى منتخب مصر بعد 24 ساعة عاصفة، حيث أن "مو" أثار الكثير من الجدل بسب تغريدة التعزية، التي نشرها بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وكتب صلاح عبر حسابه على "إنستغرام"، أمس الاثنين: "اليوم يودع شعب بريطانيا العظمى والعالم جلالتها الملكة إليزابيث الثانية للمرة الأخيرة ويخلدون ذكراها والإرث الخاص بها".

وأضاف باعثا رسالة للعائلة الملكية: "كل أفكاري مع العائلة الملكية في هذا اليوم التاريخي والعاطفي".

وأثار هذا النعي الكثير من الجدل والانتقادات في حق محمد صلاح الذي أغضب قطاع لا بأس به من جماهير منتخب بلاده وفريقه ليفربول.

وأخذ البعض من المغردين بتذكيره بالعدوان الثلاثي على مصر، ومن المعروف أن مصر ظلت تحت الاحتلال البريطاني حتى يوم 18 يونيو 1956 بعدما نجحت ثورة 23 يوليو في الإطاحة بالملك فاروق وتغيير نظام الحكم في مصر والتحرير من بريطانيا.

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وجاءت الردود قاسية على صلاح حتى أن بعض جماهير ليفربول ادعت أنها ليست جزءا من بريطانيا العظمى.

وهناك عداوة تاريخية بين ملكة بريطانيا الراحلة وجماهير ليفربول، بحسب التقارير التي أشارت إلى وجود اعتقاد لدى سكان مدينة ليفربول بوجود تهميش من جانب العائلة الملكية للمدينة.

المصدر: وكالات