ناسيونال يعلن رحيل سواريز بعد شهرين من ضمه

أعلن خوسيه فوينتس، رئيس نادي ناسيونال الأوروغوياني، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم الدولي المخضرم لويس سواريز سيرحل عن الفريق في نوفمبر المقبل عند نهاية عقده.

وقال فوينتس لمحطة "بوينتو بينال" التلفزيونية: "لويس سواريز سيرحل عن ناسيونال عند نهاية الدوري، لن أشارك في توقعات خاطئة".

وأضاف "لويس سواريز قام بمجهود رائع لناسيونال، وكل مرة سألوني فيها، كنت أقولها حتى لا ينتج عنها توقعات للمستقبل".

وختم رئيس ناسيونال حديثه بالقول "إنه راحل وقد قال ذلك أكثر من مرة، هكذا عالجنا الأمور".

وسيكون سواريز (35 عاما)، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وليفربول الإنجليزي، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الاسبانيين، متاحا للانتقال إلى فريق آخر في صفقة مجانية.

وكان سواريز انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاما من مغادرته.

وتألق سواريز في صفوف فريقه القديم-الجديد بتسجيله 4 أهداف في 8 مباريات في الدوري.

وينتهي الموسم في الدوري الأوروغوياني في 31 أكتوبر أي قبل 20 يوما من انطلاق مونديال 2022، حيث سيكون سواريز ضمن تشكيلة الأوروغواي في قطر، علما بأنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.

المصدر: وكالات