بوتين يدعم فكرة إقامة مباراة ودية بين روسيا والبوسنة والهرسك

أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة إقامة مباراة ودية بين منتخب روسيا لكرة القدم والبوسنة والهرسك.

وتحدث بوتين عن ذلك أثناء لقائه مع وفد من البوسنة والهرسك.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الرياضة يجب أن توحد الشعوب لا أن تفرقها.

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وأكد الاتحاد البوسني لكرة القدم في وقت سابق، أن منتخب بلاده وروسيا سيلعبان مباراة ودية في 19 نوفمبر المقبل في سان بطرسبورغ.

ومن المقرر أن يعود المنتخب الروسي لكرة القدم لساحة المباريات الدولية بعد توقفين دوليين من دون مباريات، ليخوض مواجهات ودية أمام منتخبات قيرغيزستان، وإيران، والبوسنة والهرسك.

وستقام مباراة روسيا وقيرغيزستان في 24 سبتمبر الجاري في بيشكيك العاصمة القيرغيزستانية، على ملعب "دولون أومورزاكوف".

فيما سيلاقي منتخب "الدب الروسي" نظيره البوسني الإيراني في نوفمبر القادم.

يذكر أن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، منعا في فبراير الماضي، مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: championat.com