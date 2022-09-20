بطل العالم في الشطرنج ينسحب من مواجهة منافس أمريكي بعد حركة واحدة

انسحب البطل العالمي في لعبة الشطرنج النرويجي ماغنوس كارلسن من لقائه مع الأمريكي هانس نييمان لاشتباهه بأن الأخير يغش، وذلك ضمن حلقة جديدة من الجدل القائم بشأن النزاهة في هذه اللعبة.

وبعد قيامه بحركة واحدة في مباراته ضد نييمان أمس الاثنين ضمن بطولة "جوليوس باير جينيرايشن كاب" على الإنترنت، انسحب كارلسن من المواجهة من دون كلمة واحدة وأطفأ الكاميرا وسط ذهول المعلقين.

ولم يقدم بطل العالم البالغ 31 عاما أي تفسير للخطوة التي قام بها، لكن يعتقد أن انسحابه كان احتجاجا إضافيا منه على سلوك منافسه الأمريكي الذي يصغره بـ11 عاما.

وقبلها بأسبوع، انسحب كارلسن من "سينكويفيلد كاب" في الولايات المتحدة بعد خسارته أمام نييمان الذي يعتبر من النجوم الشبان الصاعدين في عالم الشطرنج، لكنه أقر سابقا بلجوئه إلى الغش.

وفي رسالة تم فهمها على أنها تلميح، نشر كارلسن بعد ذلك مقطع فيديو يعود إلى عام 2014 لمدرب كرة القدم الشهير البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي كان في حينها يشرف على نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال مورينيو في رسالة اعتبرت احتجاجية "أفضل ألا أتحدث. إذا تحدثت، فأنا في ورطة كبيرة".

وأدى انسحاب النرويجي الاثنين إلى إشعال فتيل الجدل مجددا في هذه الرياضة، ورأى الماستر في اللعبة الهولندي أنيش جيري في حديث للتلفزيون النرويجي "تي في 2"، إن ما حصل يعتبر "سابقة".

وأضاف "أتفهم تماما ذلك من وجهة نظر ماغنوس لأنه لا يثق به (نييمان) بالكامل استنادا إلى معرفته بالغش المتكرر الذي يرتكبه في مباريات الإنترنت".

وأستطرد "لكن.. عندما تواجه عادة موقفا من هذا النوع، عليك أن تتعامل معه. عليك أن تلعب مع الأمل بألا يغش خصمك".

المصدر: أ ف ب