دوري أبطال أوروبا.. كوبنهاغن الدنماركي يقيل مدربه بعد بداية سلبية

أقال نادي كوبنهاغن الدنماركي، المشارك في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مدربه جيس ثوروب بحسب ما أعلن الثلاثاء.

وتولى ثوروب تدريب بطل الدنمارك 14 مرة، الموسم الماضي وقاده إلى دور المجموعات في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016، لكن المدرب البالغ عمره 52 عاما، دفع ثمن بداية سلبية لفريقه شهدت خسارته ست مرات في أول عشر مباريات، تركته في المركز التاسع في دوري "سوبرليغا" المحلي.

وقال رئيس نادي كوبنهاغن، ألان أغرهولم "للأسف، لم نر تطور واستقرار أداء الفريق هذا الموسم بحسب توقعاتنا، لذا ننهي تعاوننا مع جيس ثوروب اليوم".

وعين النادي، ياكوب نستروب، المساعد السابق لثوروب، مدربا جديدا له.

واستهل كوبنهاغن مشواره في دوري الأبطال بخسارة على أرض بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثية نظيفة، قبل تعادله سلبا أمام ضيفه إشبيلية الإسباني، وسيحل ضيفا على مانشستر سيتي في مباراة بالغة الصعوبة، في أكتوبر المقبل ضمن الجولة الثالثة.

المصدر: أ ف ب