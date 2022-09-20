المعيوف يرد على استبعاده من منتخب السعودية واختيار العويس بدلا منه (فيديو)

يبدو أن حارس مرمى الهلال، عبد الله المعيوف، قد استسلم لرغبة مدرب منتخب السعودية، هيرفي رينارد، بعدم استدعائه للعب في نهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري.

وظهر المعيوف في مقطع فيديو حديث مع الصحفي حمد الصويلحي، أكد خلاله دعمه لحراس مرمى المنتخب السعودي في مونديال 2022 وعلى رأسهم زميله في نادي الهلال، محمد العويس، وذلك رغم استبعاده.

في دردشة سنابية مع الغالي راعي المعروف عبدالله المعيوف تطرقت لموضوع المنتخب، كان رده:

الله يوفقهم يارب، انا داعم لهم وباذن الله نشوف ابو لطيفة "العويس" من احسن الناس في البطولة ويرفع روسنا، وكلنا داعمين له ولبقية حراس المنتخب💙🇸🇦@almayuof@mohadalowaishttps://t.co/vB2d716ZAqpic.twitter.com/Tr4DhTkdzX — حمد الصويلحي (@H_swilhy) September 19, 2022

وقال المعيوف في الفيديو "الله يوفق المنتخب، أنا داعم لهم جميعا وربنا يوفقهم وإن شاء الله نرى العويس من أفضل اللاعبين في البطولة ويرفع رأسنا".

وكان المعيوف، أعلن اعتزاله اللعب دوليا في نهاية 2019 لكنه تراجع عن قراره بعد تأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأبدى جاهزيته لتمثيله مستقبلا حال استدعاه المدرب الفرنسي رينارد.

المدرب الفرنسي ورغم تلك الخطوة من جانب الحارس السعودي لم يدعوه أبدا للمنتخب خلال الفترة الماضية وأصر على خياراته وأبرزها محمد العويس الذي لم يلعب أي مباراة في الدوري السعودي منذ انضمامه للهلال قادما من الأهلي مطلع العام الحالي.

يذكر أن السعودية تأهلت إلى المونديال المقبل، بعد تصدرها المجموعة الثانية في تصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى العرس العالمي، وقد أوقعت القرعة "الأخضر السعودي" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

المصدر: وكالات