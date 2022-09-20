دوري الأمم.. بيليغريني وبوليتانو يغادران معسكر إيطاليا قبيل موقعة إنجلترا

غادر لورنتسو بيليغريني، وماتيو بوليتانو، الثلاثاء، معسكر منتخب بلادهما إيطاليا، للإصابة، وذلك قبيل المواجهتين المنتظرتين ضد إنجلترا والمجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وعانى لاعب وسط روما بيليغريني من ألم في فخذه خلال الخسارة أمام أتالانتا 0-1 في المرحلة السابعة من الـ "سيري أ"، وقد طلب منه مغادرة المعسكر الإعدادي للمنتخب الإيطالي بعد خضوعه لاختبارات في مركز تدريب "كوفرتشانو".

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في المقابل، استبدل بوليتانو إثر تعرضه لإصابة في كاحله بعد قرابة 10 دقائق من افتتاحه التسجيل في مباراة فوز فريقه نابولي على ميلان 2-1 الأحد الماضي، في ختام منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي، فقرر روبرتو مانشيني، مدرب منتخب إيطاليا، عدم المخاطرة به في مواجهتي إنجلترا والمجر حتى لا تتفاقم إصابته.

ويأتي انسحاب هذا الثنائي من التشكيلة الإيطالية غداة إصابة لاعب وسط باريس سان جيرمان، ماركو فيراتي، في ربلة ساقه وعدم قدرته على الالتحاق بصفوف منتخب بلاده إيطاليا.

ومن أجل تعويض هذه الغيابات، استدعى مانشيني، لاعب ساسوولو، دافيدي فراتيزي، ومهاجم سامبدوريا، مانولو غابياديني، والشاب سالفاتوري إسبوزيتو الذي يدافع عن ألوان فريق سبال في الدرجة الثانية.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي في ميلانو الجمعة المقبل، قبل أن يسافر بعد ثلاثة أيام إلى المجر للعب أمام متصدر المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، مع أمل التأهل إلى المربع الذهبي الذي ينطلق في مارس المقبل.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط، متأخرة بفارق نقطتين عن المجر ونقطة عن ألمانيا الثانية، في حين تتذيل إنجلترا قاع الترتيب مع نقطتين ومن دون أي فوز قبل جولتين من النهاية، حيث باتت مهددة بالهبوط إلى المستوى الثاني للمسابقة القارية.

المصدر: أ ف ب