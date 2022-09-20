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لاعب في الدوري الكندي ينقذ فريقه من الخسارة بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

لاعب في الدوري الكندي ينقذ فريقه من الخسارة بهدف عالمي (فيديو)
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أنقذ اللاعب، أولي باسيت أوليمبيكو، فريقه أتلتيكو أوتاوا من الخسارة أمام فالور ضمن منافسات الدوري الكندي لكرة القدم، بتسجيله لهدف عالمي من ركنية خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد.

وفي الدقيقة 78 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم فالور بهدف دون رد، تحصل نادي أتلتيكو أوتاوا على ركلة ركنية ليتكفل أوليمبيكو بتنفيذها.

وفاجأ أوليمبيكو الجميع بتسديده الكرة بشكل مباشر نحو المرمى لتباغت حارس فريق فالور الذي لم يتوقع تسديد الكرة بهذه الطريقة وتقدم قليلا عن خط مرماه ظنا منه أنها ستكون كرة عرضية لكنها تجاوزته لتسكن شباكه.

وحظي هدف أوليمبيكو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفه بعض الرواد بـ"هدف الأسبوع".

المصدر:OneSoccer

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