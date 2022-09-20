لاعب في الدوري الكندي ينقذ فريقه من الخسارة بهدف عالمي (فيديو)
أنقذ اللاعب، أولي باسيت أوليمبيكو، فريقه أتلتيكو أوتاوا من الخسارة أمام فالور ضمن منافسات الدوري الكندي لكرة القدم، بتسجيله لهدف عالمي من ركنية خلال مباراة جمعت الفريقين أمس الأحد.
وفي الدقيقة 78 حينما كانت النتيجة تشير لتقدم فالور بهدف دون رد، تحصل نادي أتلتيكو أوتاوا على ركلة ركنية ليتكفل أوليمبيكو بتنفيذها.
GOLAZO 👀— OneSoccer (@onesoccer) September 18, 2022
OLLIE BASSETT OLIMPICO 🚨@AtletiOttawa restore a 1-1 draw vs. @ValourFootball straight from the corner kick 😱#CanPL | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6pic.twitter.com/NeXLUtxsLU
وفاجأ أوليمبيكو الجميع بتسديده الكرة بشكل مباشر نحو المرمى لتباغت حارس فريق فالور الذي لم يتوقع تسديد الكرة بهذه الطريقة وتقدم قليلا عن خط مرماه ظنا منه أنها ستكون كرة عرضية لكنها تجاوزته لتسكن شباكه.
GOL OLÍMPICO de Ollie Bassett en la liga de Canadá! 😱🇨🇦⚽— Fodboldworld (@fodboldword) September 18, 2022
vía: @ienzoduartepic.twitter.com/gxaFBJdz7I
وحظي هدف أوليمبيكو بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفه بعض الرواد بـ"هدف الأسبوع".
المصدر:OneSoccer