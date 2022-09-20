أندية البريميرليغ تخطط لتغيير نظام بطولتي كأس الاتحاد والرابطة

تعتزم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ، إجراء العديد من التغيرات على بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة لكرة القدم.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن أندية البريميرليغ ستناقش العديد من المقترحات خلال اجتماع ممثلي الدوري الإنجليزي ضمن ما يعرف بالصفقة الجديدة لكرة القدم.

وتهدف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى إلغاء نظام الإعادة الذي تلجأ إليه المباريات في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، إلى جانب تغيير نظام بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة

ومن ضمن المقترحات التي تسعى أندية البريميرليغ إلى تنفيذها في كأس الرابطة الإنجليزية هو السماح للفرق المشاركة في المنافسات الأوروبية، بالدفع بفرقها تحت 21 سنة في الكأس، أو عدم المشاركة في المسابقة على الإطلاق.

One of the proposals could allow teams who have qualified for Europe to field under-21 sideshttps://t.co/UDpKUxmFRw — Mirror Football (@MirrorFootball) September 19, 2022

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بالإضافة إلى إلغاء إعادة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي للجولتين الثالثة والرابعة، وهو أمر يتم دراسة تطبيقه بشكل نهائي، خاصة في ظل السعي وراء تقليص عمليات الإعادة خلال المواسم القليلة الماضية.

وستؤيد أندية الدوري الإنجليزي، إلغاء الإعادة لأنها قد تكون لديها فرصة أفضل للتقدم في البطولة من خلال ركلات الترجيح بدلاً من لعبة مباراة كاملة أخرى.

وتأتي هذه التغييرات في ظل رغبة أندية الدرجة الإنجليزي الممتاز في تقليص عدد المباريات التي تخوضها خاصة وأن أصبحت كثيرة جداً خلال السنوات الأخيرة.

فيما أكدت الصحيفة البريطانية على أن فرق البريميرليغ لن تطالب بإلغاء الكأس بالكامل أو أن تقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي جميعها في منتصف الأسبوع.

ومن المقرر فإنه في حال الاتفاق على هذه التعديلات، فلن تدخل في حيز التنفيذ حتى بداية موسم 2024-25.

المصدر: 365scores