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عرض قطري للاستحواذ على ناد إيطالي

الرياضة

عرض قطري للاستحواذ على ناد إيطالي
AFP
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ربما يكون سامبدوريا المتعثر في الكالتشيو في طريقه للعثور على مالك جديد بعد أن أكد وسيط سويسري أن خالد فالح آل ثاني أحد أفراد العائلة الأميرية القطرية "مستعد لشراء" النادي الإيطالي.

ووفقا لموقع "إيطاليا فوتبول" فإن هناك مفاوضات بغية استحواذ القطريين على النادي، يشارك فيها منتج الأفلام المعروف، فرانشيسكو دي سيلفيو، ونجم كرة القدم الإيطالي السابق، إيفانو بونيتي.

وكان دي سيلفيو أرسل رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA" أكد فيها وجود نية قوية لشراء سامبدوريا.

وأضاف: "وقعت في حب مدينة جنوى وقميص النادي وتاريخه، لذلك قررنا شراء النادي وأرسلنا عرضا إلى الوصي على النادي، ونأمل في إتمام الصفقة في أقرب الآجال".

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ويعاني سامبدوريا اقتصاديا منذ اتهام المالك والرئيس، ماسيمو فيريرو، بالتحايل من أجل إعلان الإفلاس في ديسمبر من العام الماضي.

ويتذيل سامبدوريا ترتيب الدوري الإيطالي الحالي برصيد نقطتين بعد مرور 7 جولات لم يفز فيها، إذ خسر 5 مباريات وتعادل في اثنتين.

وفاز سامبدوريا بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة فقط في تاريخه، موسم 1990-1991.

المصدر: football-italia.net

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