استدعاء نجم ليفربول لمنتخب إنجلترا بعد إصابة لاعب مانشستر سيتي

استدعى غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، جوردان هندرسون، نجم ليفربول، إلى قائمة الأسود الثلاثة خلال التوقف الدولي الجاري.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هندرسون غاب عن آخر 3 مباريات مع ليفربول بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكنه نجح في التعافي أسرع مما كان متوقعا.

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وقرر ساوثغيت ضم هندرسون إلى قائمة منتخب إنجلترا، بدلا من كالفين فيليبس نجم مانشستر سيتي، الذي تعرض لإصابة في الكتف.

من المقرر أن يلتقى المنتخب الإنجليزي رفقة إيطاليا وألمانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتهما 23 و26 سبتمبر الجاري على التوالي.

المصدر: "وكالات"