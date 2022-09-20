 
مباشر

استدعاء نجم ليفربول لمنتخب إنجلترا بعد إصابة لاعب مانشستر سيتي

الرياضة

استدعاء نجم ليفربول لمنتخب إنجلترا بعد إصابة لاعب مانشستر سيتي
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tu1z

استدعى غاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، جوردان هندرسون، نجم ليفربول، إلى قائمة الأسود الثلاثة خلال التوقف الدولي الجاري.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هندرسون غاب عن آخر 3 مباريات مع ليفربول بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكنه نجح في التعافي أسرع مما كان متوقعا.

إقرأ المزيد
لأسباب شخصية.. نجم منتخب البرتغال يعلن اعتزاله الدولي قبل مونديال قطر
لأسباب شخصية.. نجم منتخب البرتغال يعلن اعتزاله الدولي قبل مونديال قطر

وقرر ساوثغيت ضم هندرسون إلى قائمة منتخب إنجلترا، بدلا من كالفين فيليبس نجم مانشستر سيتي، الذي تعرض لإصابة في الكتف.

من المقرر أن يلتقى المنتخب الإنجليزي رفقة إيطاليا وألمانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية المقرر إقامتهما 23 و26 سبتمبر الجاري على التوالي.

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا