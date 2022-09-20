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بند سري يحمي مدرب بايرن ميونخ من الإقالة

الرياضة

بند سري يحمي مدرب بايرن ميونخ من الإقالة
AFP
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بدأت الشكوك تحوم حول استمرار جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، في ظل تراجع نتائج الفريق هذا الموسم، لا سيما على صعيد الدوري الألماني لكرة القدم.

 وفشل البافاري حامل لقب البوندسليغا في تحقيق الفوزر في آخر 4 جولات، بعدما تعادل في 3 مباريات متتالية وخسر الجولة الماضية.
وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن وجود بند سري في عقد ناجلسمان مع النادي البافاري، يسمح للأخير بإقالة المدرب الألماني بشرط دفع تعويض له.

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وأشارت إلى أنه كلما كانت الإقالة مبكرة في عقده، الذي يمتد لـ5 سنوات، كلما توجب على النادي تعويض المدرب الشاب البالغ 35 عاما.

ويعني ذلك أن إقالة ناجلسمان من تدريب بايرن، ستكلف النادي البافاري الكثير من الأموال.
رغم ذلك، فإن مسؤولي بايرن ميونخ أعلنوا دعمهم لمدرب لايبزيغ السابق، مغلقين الباب أمام احتمالية إقالته في الفترة المقبلة.

وحقق ناجلسمان لقب الدوري المحلي في موسمه الأول مع الفريق الموسم الماضي، كما حقق الفوز في أول مباراتين بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

وتولى ناجلسمان تدريب بايرن ميونخ قادما من لايبزغ العام الماضي، ويستمر عقده مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو عام 2026.

المصدر:"وكالات"

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