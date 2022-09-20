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بالفيديو.. حكم يتراجع عن قراراه مستعينا بموبايل

الرياضة

بالفيديو.. حكم يتراجع عن قراراه مستعينا بموبايل
AFP
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لجأ حكم في إحدى البطولات الدرجات الدنيا في صربيا، بتقنية حكم الفيديو (VAR) من نوع خاص، من أجل تعديل قراره واحتساب هدف بدلا من إلغائه.

وكان الحكم قد ألغى هدفا على اعتبار أن اللاعب المسجل كان في موقف تسلل، قبل أن ينتبه إلى جلبة (ضوضاء) حدثت على المدرجات حول قراره، بالإضافة إلى اعتراض الفريق صاحب الهدف.

وتحت ضغط الاحتجاجات، توجه الحكم ناحية الجماهير وراجع اللقطة عبر تقنية "حكم الفيديو المساعد"، والتي كانت عبارة عن هاتف أحد المشجعين.

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وظهر الحكم في مقطع الفيديو وهو يراجع اللقطة التي وثقها مشجع، ليقرر الحكم إلغاء قراره الأول، واحتساب الهدف.

ولقي الفيديو تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل مغردون عن شرعية احتساب الهدف عقب لجوء الحكم إلى هاتف أحد المشجعين، خاصة أن تقنية الفيديو غير معمول بها في تلك المنافسة.

المصدر: arabicpost

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