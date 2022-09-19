أدوية تتسبب في اتهام لاعبين في منتخب روسيا للكرة الطائرة بتعاطي المنشطات

اتهمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ثنائي منتخب روسيا السابق للكرة الطائرة، ألكسندر بوتكو وبافيل موروز، بتعاطي المنشطات، بحسب ما نقلت وكالة "تاس".

ونقلت "تاس" عن مصدر مطلع عن الوضع، قوله إن المواد المحظورة التي عثر عليها في عينة بوتكو وموروز دخلت إلى جسميهما عن طريق الأدوية.

وأشار المصدر إلى أن العينات التي وجدت فيها آثار المنشطات أخذت للاعبين الروس في العام 2014.

وأضاف أن هذه العينات تحتوي على أدوية وصفها الأطباء للاعبين.

وتابع المصدر: "كان لدى بوتكو هذا الدواء لدعم وظائف القلب وتم وصفه له بعد تعرضه لنزلة برد".

وأكد المصدر أنه تم إدخال هذه الأدوية في بطاقة التسجيل الخاصة باللاعبين، وتم الإعلان عنها في كل مكان، ولم يتم إخفاؤها مشيرا إلى أنه لم يكن لهذه العقاقير أي تأثير على حالة الرياضيين.

ويبلغ بوتكو 36 عاما، وكان ضمن المنتخب الروسي الذي توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد 2012 بلندن، وكأس العالم 2011، ودوري العالم 2011، وبطولة أوروبا 2017.

أما موروز، فيبلغ من العمر 35 عاما، ولعب للمنتخب الروسي بين العامين 2012 و2015.

المصدر: وكالات