المراهق إيثان نوانيري يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي من أوسع أبوابه

دون اليافع إيثان نوانيري اسمه في سجلات الكرة المستديرة، بعدما بات وسط أرسنال في سن الـ15 عاما و181 يوما أصغر لاعب يشارك في مباراة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطأت قدما نوانيري المستطيل الأخضر في الدقائق الأخيرة من مباراة فوز "المدفعجية" على مضيفه برنتفورد 3-0 أمس الأحد، مستعيدا صدارة الترتيب بفارق نقطة عن مانشستر سيتي (18 مقابل 17) ضمن منافسات المرحلة الثامنة.

Ethan Nwaneri becomes the youngest player ever to play in the Premier League at 15 years and 181 days old 🤯 pic.twitter.com/pQtBmT6SSE — GOAL (@goal) September 18, 2022

وصب غياب قائد أرسنال وصانع ألعابه النرويجي مارتن أوديغارد والوافد الجديد من مانشستر سيتي الظهير الأيسر الأوكراني ألكسندر زينتشنكو للإصابة، وضمان الفوز بثلاثية من الفرنسي وليام صليبا والبرازيلي غابريال جيزوس والبرتغالي فابيو فييرا، في مصلحة استعانة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بالمراهق الصغير بسبب قلة الخيارات أمامه، غداة تسجيل اسمه في تشكيلة المحترفين للمرة الأولى.

وفي الدقيقة "90+2" حل نوانيري بدلا من فييرا، مسجل الهدف الثالث لأرسنال، ليحطم الطالب في المدرسة الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة هارفي إليوت، لاعب ليفربول الحالي، عندما شارك بقميص فولهام في سن الـ16 عاما و30 يوما عام 2019.

كما كسر نوانيري الرقم القياسي لأصغر لاعب يدافع عن ألوان أرسنال والذي كان يحمله الإسباني سيسك فابريغاس.

وفي اللمسات القليلة للكرة، أظهر نوانيري قدرته على مواكبة الهجمات، من دون أن يشعر بالخوف من ثقل المهمة الملقاة على كاهليه برغم صغر سنه، واندمج سريعا مع زملائه في الملعب من دون أن يختبئ.

وأظهر ابن الـ15 عاما شخصية مميزة، حيث من المرجح أن يستعين به أرسنال مجددا في حملة تاريخية للفوز بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ عام 2004، تاريخ تتويجه الأخير من أصل 13 لقبا.

المصدر: وكالات