بلماضي يوجه رسالة لخليلوزيتش بعد إقالته من تدريب منتخب المغرب

وجه مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، رسالة خاصة إلى البوسني وحيد خليلوزيتش، الذي أقيل من تدريب المنتخب المغربي قبل ثلاثة أشهر من انطلاق نهائيات مونديال "قطر 2022".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن في أغسطس الماضي انفصاله "بالتراضي" عن خليلوزيتش "بالنظر للاختلافات وتباين الرؤى (...) حول الطريقة المثلى لتهيئ المنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم" التي تستضيفها قطر خلال الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

وكان المدرب البوسني هو الحاضر الغائب في المؤتمر الصحفي الذي عقده بلماضي أمس الأحد، للحديث عن المواجهتين الوديتين المنتظرتين لـ"محاربي الصحراء" أمام غينيا ونيجيريا.

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وجاءت تصريحات بلماضي بخصوص خليلوزيتش، في معرض إجابته عن سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين بخصوص طبيعة التعامل مع ملف اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة.

وقال بلماضي: "لو تصرفت بنفس الطريقة التي تعامل بها خليلوزيتش مع هذا الملف ما كان هذا الموضوع ليطرح اليوم".

وتابع: "أحيي المدرب البوسني على صرامته في التعامل مع اللاعبين من أصحاب الجنسية المزدوجة، تخيلوا أنه أغلق ملف إبراهيم دياز (لاعب ميلان) في ظرف 25 ثانية، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في تمثيل منتخب إسبانيا".

وأتم بلماضي: "من المؤسف أن يغيب وحيد خليلوزيتش عن النسخة المقبلة من كأس العالم، رغم أنه يستحق المشاركة فيها".

وكان خليلوزيتش، تولى الإشراف على تدريب المنتخب المغربي في العام 2019 وقاده لبلوغ نهائيات مونديال "قطر 2022"، لكن المدرب البوسني تعرض لانتقادات لاذعة قبل إقالته، بسبب خلافاته مع كبار لاعبي "أسود الأطلس"، أبرزهم صانع ألعاب تشيلسي، حكيم زياش.

تجدر الإشارة إلى أن قرعة نهائيات مونديال قطر، وضعت المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، وبلجيكا، حاملة البرونزية، وكندا.

المصدر: وكالات