فتح تحقيق ضد جماهير أتلتيكو مدريد بعد الإهانات العنصرية تجاه نجم ريال مدريد

تحركت رابطة الدوري الإسباني ضد الهجوم العنصري الذي تعرض له البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني.

وتعرض فينيسيوس لهجوم عنصري عنيف خلال الفترة الماضية منذ مواجهة ريال مايوركا ليتكرر من جانب جماهير أتلتيكو مدريد في لقاء ديربي مدريد.

ووفقا لإذاعة "كوبي" الإسبانية، فإن رابطة الليغا ستقدم تقريرا يتضمن الأحداث التي قامت بها جماهير أتلتيكو مدريد ضد فينيسيوس، للجنة العنف في الرابطة من أجل التحقيق في أحداث ديربي مدريد.

Cântico racista da torcida do Atlético de Madrid contra Vini Jr: “Eres um mono (macaco), Vinicius eres um mono.”



Absurdo. Nojo. De embrulhar o estômago.



🗞 | 🎥 @tjcope



pic.twitter.com/8X85ENyfFk — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) September 18, 2022

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وأدانت رابطة الدوري الإسباني، التصرفات العنصرية التي قامت بها جماهير الروخي بلانكوس ضد الاعب البرازيلي.

والتقطت كاميرات نقل المباراة، جماهير أتلتيكو مدريد وهي تطلق صيحات عنصرية ضد فينيسيوس في محيط ملعب المباراة، إلى جانب الهتافات العنصرية الأخرى التي تضمنت "فينيسيوس يموت، فينيسيوس أنت قرد".

يذكر أن ريال مدريد تفوق على جاره أتلتيكو مدريد 2-1 في اللقاء الذي أقيم الأحد على ملعب واندا متروبوليتانو.

المصدر: "وكالات"