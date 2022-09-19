بالفيديو.. جماهير سيلتك تواصل الهجوم على الملكة إليزابيث الراحلة

تابعت جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي التعبير عن مواقفها المعارضة ضد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والعائلة الملكية في بريطانيا عموما وذلك في مباراة فريقها الأخيرة في الدوري المحلي.

وبينما كان لاعبو الفريقين والجهازان الفني والإداري يصطفون في الملعب للتصفيق، إحياء لذكرى الملكة إليزابيث، خلال دقيقة التصفيق التي سبقت مباراة الفريق أمام مضيفه سانت ميرين، في الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي، والتي أقيمت الأحد، هتف مشجعو سلتيك بصوت مرتفع مرددين: "إذا كنت تكره العائلة الملكية فصفق بيديك".

Celtic fans with a cracker of an ambush of the minutes applause, an applause that was supposed to ambush them. #STMCEL 😎👏👏👏👏 pic.twitter.com/5QIfgJYwHG — Stiofán na hÉireann II (@9C0UNTYULSTER) September 18, 2022

وبالتوازي مع ذلك رفعت لافتات ضخمة في ملعب "سينت ميرين بارك" تحمل نفس المعنى، ولوح بها المشجعون طوال مجريات المباراة، التي فاز بها أصحاب الأرض 2-0.

Minute's applause impeccably observed by the Celtic fans. pic.twitter.com/oZfXebvene — GrieveWatch (@GrieveWatch) September 18, 2022

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وكان نادي سانت ميرين، المضيف، أعلن قبل المباراة أنه سيستبدل دقيقة الصمت المعتادة في المباريات التي أقيمت عقب وفاة الملكة إليزابيث، بدقيقة تصفيق، ليستغل أنصار سلتيك ذلك لتمرير رسالتهم المعادية للملكة وعائلتها.

وسبق أن كرر مشجعو سيلتك الموقف نفسه قبل مباراة الفريق أمام شاختار دونتسك الأوكراني، الخميس الماضي، في بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب ليغيا وارسو في بولندا.

ورفع مشجعو النادي الاسكتلندي لافتة كتب عليها "تبا للتاج"، في إشارة لملكة اسكتلندا وويلز الراحلة إليزابيت الثانية، وذلك أثناء الوقوف دقيقة حدادا قبل ضربة بداية المباراة.

المصدر:arabicpost