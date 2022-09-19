 
مباشر

بالفيديو.. جماهير سيلتك تواصل الهجوم على الملكة إليزابيث الراحلة

الرياضة

بالفيديو.. جماهير سيلتك تواصل الهجوم على الملكة إليزابيث الراحلة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ttt6

تابعت جماهير نادي سيلتك الاسكتلندي التعبير عن مواقفها المعارضة ضد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية والعائلة الملكية في بريطانيا عموما وذلك في مباراة فريقها الأخيرة في الدوري المحلي.

وبينما كان لاعبو الفريقين والجهازان الفني والإداري يصطفون في الملعب للتصفيق، إحياء لذكرى الملكة إليزابيث، خلال دقيقة التصفيق التي سبقت مباراة الفريق أمام مضيفه سانت ميرين، في الجولة الثامنة من الدوري الاسكتلندي، والتي أقيمت الأحد، هتف مشجعو سلتيك بصوت مرتفع مرددين: "إذا كنت تكره العائلة الملكية فصفق بيديك".

وبالتوازي مع ذلك رفعت لافتات ضخمة في ملعب "سينت ميرين بارك" تحمل نفس المعنى، ولوح بها المشجعون طوال مجريات المباراة، التي فاز بها أصحاب الأرض 2-0.

إقرأ المزيد
مشجعون يرددون أغنية مهينة خلال مباراة بالتزامن مع وفاة الملكة إليزابيث (فيديو)
مشجعون يرددون أغنية مهينة خلال مباراة بالتزامن مع وفاة الملكة إليزابيث (فيديو)

وكان نادي سانت ميرين، المضيف، أعلن قبل المباراة أنه سيستبدل دقيقة الصمت المعتادة في المباريات التي أقيمت عقب وفاة الملكة إليزابيث، بدقيقة تصفيق، ليستغل أنصار سلتيك ذلك لتمرير رسالتهم المعادية للملكة وعائلتها.

وسبق أن كرر مشجعو سيلتك الموقف نفسه قبل مباراة الفريق أمام شاختار دونتسك الأوكراني، الخميس الماضي، في بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب ليغيا وارسو في بولندا.

ورفع مشجعو النادي الاسكتلندي لافتة كتب عليها "تبا للتاج"، في إشارة لملكة اسكتلندا وويلز الراحلة إليزابيت الثانية، وذلك أثناء الوقوف دقيقة حدادا قبل ضربة بداية المباراة.

المصدر:arabicpost

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا