 
مباشر
عاجل
موسكو: ندعم فكرة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وعلى استعداد للمساعدة في عقده

لأول مرة منذ 67 عاما.. كبار إيطاليا يسقطون في يوم واحد

الرياضة

لأول مرة منذ 67 عاما.. كبار إيطاليا يسقطون في يوم واحد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tts7

انتهت منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، بخسارة ميلان أمام ضيفه نابولي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب سان سيرو.

وأبرزت شبكة "أوبتا" للإحصاءات أن فرق "إنتر ميلان، ويوفنتوس، وروما، وميلان" تلقت جميعها الخسارة في نفس اليوم بالدوري الإيطالي، لأول مرة منذ 13 فبراير 1955.

إقرأ المزيد
نابولي يسقط ميلان في معقله ويقتنص ويفشل في استعادة الصدارة
نابولي يسقط ميلان في معقله ويقتنص ويفشل في استعادة الصدارة

وكان النيراتزوري خسر أمام مضيفه أودينيزي بنتيجة (3-1)، ثم سقط يوفنتوس خارج ملعبه على يد مونزا (1-0).

وتلقى روما الخسارة أمام ضيفه أتالانتا (1-0)، قبل أن ينهي الروسونيري يوم سقوط الكبار، بالهزيمة في معقله وبين جماهيره ضد نابولي (2-1).

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الكالتشيو حاليا، برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن أتالانتا الوصيف.

المصدر: twitter/OptaPaolo

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا