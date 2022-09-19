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إسبانيا تحقق لقب كأس أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة على حساب فرنسا

الرياضة

إسبانيا تحقق لقب كأس أوروبا لكرة السلة للمرة الرابعة على حساب فرنسا
AFP
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أحرز المنتخب الإسباني لكرة السلة لقب كأس أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2009، 2011 و2015، بفوزه على نظيره الفرنسي بنتيجة 88-76 في المباراة النهائية في برلين يوم الأحد.

واعتمد منتخب "لا روخا" على الأخوين خوانشو وويلي هيرنانغوميس (27 و14 نقطة تواليا) والمخضرم رودي فرنانديس (37 عاما) للفوز بفريق متجدد إلى حد كبير مقارنة بذلك الذي توج بطلا للعالم في العام 2019، بعد اعتزال الشقيقين باو ومارك غاسول، إذ تضمنت صفوفه 8 لاعبين فقط خاضوا غمار بطولة كبيرة.

ورسخ المنتخب الإسباني عقدته لنظيره الفرنسي، إذ سبق له أن فاز عليه في نهائي كأس أوروبا عامي 2011 و2015 والألعاب الأولمبية عامي 2012 و2016.

المصدر: "أ ف ب"

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