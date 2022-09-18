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ريال مدريد يهزم أتلتيكو في "ديربي" مدريد (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يهزم أتلتيكو في
AP Manu Fernandez
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أسقط فريق ريال مدريد جاره أتلتيكو في معقله (2-1) في "ديربي" العاصمة مدريد، الذي جمعهما مساء يوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحملت ثنائية ريال مدريد، توقيع كل من المهاجم البرازيلي رودريغو، والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في الدقيقتين (18، 36) على الترتيب.

بينما سجل المدافع ماريو هيرموسو هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 83 قبل أن يغادر ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، مطرودا لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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وحقق فريق ريال مدريد انتصاره السادس على التوالي، وعاد إلى صدارة الدوري "لا ليغا" بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة.

في المقابل، تراجع نادي أتلتيكو مدريد إلى المركز السابع على سلم الترتيب برصيد 10 نقاط. 

المصدر: RT 

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