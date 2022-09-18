نابولي يسقط ميلان في معقله ويقتنص ويفشل في استعادة الصدارة

خرج فريق نابولي بفوز ثمين من ملعب مضيفه ميلان، بفوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على هدفي نابولي كل من المهاجمين، ماتيو بوليتانو، والأرجنتيني جيوفاني سيميوني في الدقيقتين (55 من ركلة جزاء، 78) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف أصحاب الأرض اليتيم عند الدقيقة 69 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" بضوحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

وحقق فريق نابولي بذلك انتصاره الثالث على التوالي، بعد تعدلين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، واقتنص صدارة الدوري "للكالتشيو"، بفارق الأهداف عن نادي أودينيزي الذي أسقط بدوره إنتر القطب الكروي الآخر لمدينة ميلانو، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في وقت سابق من يوم الأحد أيضا.

بينما تراجع فريق ميلان حمل اللقب، إلى المركز الخامس على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.

المصدر: RT