سبارتاك يعمق جراح لوكوموتيف في "ديربي" موسكو

كسب فريق سبارتاك "ديربي" موسكو ضد جاره لوكوموتيف (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في مباراة القمة ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز المهاجم ألكسندر سوبوليف هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض عند الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

واستعاد فريق سبارتاك موسكو توازنه بعد هزيمتين متتاليتين ورفع رصيده إلى 19 نقطة، وانفرد بالمركز الخامس في جدول الترتيب.

في المقابل، مني لوكوموتيف موسكو بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويشغل فريق فاكل المركز الثاني عشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT