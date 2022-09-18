"ديربي" مدريد.. التشكيلة الأساسية لأتلتيكو وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق "ديربي" العاصمة مدريد، بين فريقي أتلتيكو وريال مدريد، مساء اليوم الأحد، صوب ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، الذي يحتضن المواجه في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش.

وكشف المدربان عن تشكيلتي الفريقين الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية "الديربي"، على ملعب " Stadium Civitas Metropolitano de Madrid" الذي يجمعهما في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسيبدأ المدير الفني لفريق أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي:

حراسة المرمى: السلوفاكي يان أوبلاك

خط الدفاع: لويس فيليبي – مانداوا رينيلدو - أكسل فيتسل - جيفري كوندوغبيا

خط الوسط: كوكي - يانيك فيريرا كاراسكو - رودريغو دي بول - ماركوس يورينتي

خط الهجوم: أنطوان غريزمان - جواو فيليكس.

¡Los 11 rojiblancos que defenderán nuestros colores esta noche! 🙌🔴⚪ pic.twitter.com/hX2gX3pB0x — Atlético de Madrid (@Atleti) September 18, 2022

بينما وضع المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الروخي بلانكوس":

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ميليتاو – آلابا – ميندي

خط الوسط: فالفيردي – كروس – لوكا مودريتش – تشواميني

خط الهجوم: فينيسيوس – رودريغو.

المصدر: "twitter/atleti/realmadrid"