بعيدا عن "غرفة الرجال" بحكم القانون.. أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يتعرض لموقف محرج

تعرض لاعب أرسنال، إيثان نوانيري، أصغر لاعب يشارك في مباراة طوال تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لموقف محرج بسبب رقمه التاريخي.

ودخل إيثان نوانيري أرضية ملعب "برينتفورد كوميونيتي"، بالعاصمة لندن، في الوقت الإضافي من مباراة فريقه أرسنال أمام مضيفه برينتفورد (3-0)، ضمن الجولة الثامنة من "البريمير ليغ"، وهو في عمر 15 عاما و181 يوما، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "تليغراف" البريطانية، فإن إيثان نوانيزي، لم يتمكن من تغيير ملابسه رفقة زملائه في غرفة ملابس أرسنال سواء قبل أو بعد المباراة، بسبب قوانين حماية الطفل في إنجلترا.

وأوضحت الصحيفة أن إيثان يعد في نظر القانون الإنجليزي قاصرا إلى الآن، ولذلك لا يسمح له بتغيير ملابسه وسط مجموعة رجال، طبقا للقوانين.

ووفقا للصحيفة الإنجليزية، اضطر أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، لاستخدام غرفة منفصلة بمفرده داخل ملعب "برينتفورد كوميونيتي" لتغيير ملابسه قبل وبعد المباراة.

يذكر أن إيثان نوانيري ولد في 21 مارس 2007، ويحمل الجنسيتين الإنجليزية والنيجيرية، ويلعب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وانضم إلى للفريق الأول لأرسنال بعد متابعة عن كثب من الإسباني ميكيل أرتيتا، المير الفني للنادي اللندني، لفريق الشباب بالنادي، وفي ظل غياب مجموعة من اللاعبين الرئيسيين للإصابة.

المصدر: وكالات