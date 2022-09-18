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روسيا.. سوتشي يقع في كمين فاكل

الرياضة

روسيا.. سوتشي يقع في كمين فاكل
Sputnik Владимир Песня
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سقط فريق سوتشي في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه فاكل القادم من مدينة فورونيج (1-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

فاجأ المدافع يفغيني موروزوف نادي سوتشي بهدف مبكر سجله عند الدقيقة الخامسة من انطلاق صفارة البداية.

وأدرك الإكوادوري كريستيان نبوا التعادل لأصحاب الأرض سريعا، بحلول الدقيقة الـ11 من زمن الشوط الأول.

واكتفى نادي سوتشي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل المخيب على أرضه، رفع بها رصيده إلى 17 نقطة، وانفرد بالمركز السابع في جدول الترتيب، بفارق نقطة عن سبارتاك موسكو الذي يستضيف فريق لوكوموتيف في "ديربي" العاصمة موسكو مساء اليوم أيضا.

بينما يشغل فريق فاكل المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 8 نقاط فقط.

المصدر: RT 

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