حدث تاريخي في مواجهة مونزا "المغمور" و"السيدة العجوز"

حقق فريق مونزا "المغمور" إنجازا تاريخيا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بفوز على ضيفه يوفنتوس العريق (1-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة "للكالتشيو".

ويدين نادي مونزا بالفضل في انتصاره على فريق "السيدة العجوز" لمهاجمه الدنماركي كريستيان غيثكيير الذي سجل هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 74 من عمر المباراة.

وأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جناحه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

ويعد هذا الفوز هو الأول لنادي مونزا في تاريخه على يوفنتوس، إذ التقيا سابقا في مناسبة واحدة ضمن مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم 1987، وفاز "البيانكونيري" بهدف دون رد.

وحقق فريق مونزا بذلك باكورة انتصاراته في "الكاتشيو"، بعد 5 هزائم متتالية، وتعادل في الجولة الماضية.

في المقابل، واصل فريق يوفنتوس مسلسل نزيف النقاط، بخسارته اليوم، بعد تعادلين متتاليين، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط، ويتقهقر إلى المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT