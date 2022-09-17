الكشف عن الفائزات بجوائز فاطمة بنت مبارك الإماراتية لرياضة المرأة.. وقيمتها (فيديو)

أقيمت في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي اليوم السبت، مراسم حفل تكريم الفائزين والفائزات بالنسخة السادسة، من جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2022.

وتسلم الجائزة 9 فائزات وفائزين، وتبلغ القيمة المالية للجوائز التي وزعت في مختلف فئاتها 1.7 مليون درهم (حوالي 463 ألف دولار).

وتعد الجائزة الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف بشكل رئيسي لتمكين المرأة وتسليط الضوء على منجزاتها في القطاع الرياضي، ليكون الحدث بمثابة عيد للمرأة الرياضية العربية واحتفاء بإنجازاتها.

ونالت النجمة التونسية، أُنس جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة للتنس، جائزة شخصية العام الرياضية العربية لعام 2022 حسب جائزة فاطمة بنت مبارك الاماراتية لرياضة المرأة.

وجاء اختيار جابر (28 عاما) المصنفة ثانية عالميا، بعد أن حققت نتائج استثنائية عام 2022، واصبحت أول عربية على الاطلاق تحتل المركز الثاني في تصنيف اللاعبات المحترفات.

كما كانت أول لاعبة عربية تتوج بلقب إحدى دورات الألف نقطة في بطولة مدريد في مايو، قبل إنجازيها في التأهل الى نهائي ويمبلدون في يوليو، عندما خسرت أمام الكازخستانية يلينا ريباكينا، ونهائي بطولة الولايات المفتوحة على ملاعب "فلاشينغ ميدوز" وخسرت أمام النجمة البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا، في سبتمبر الحالي.

وقالت جابر عبر تسجيل صوتي بعد إعلان فوزها بالجائزة: "أنا سعيدة جدا، ويشرفني الحصول على هذا اللقب المميز، وشكرا لكل من يدعم المرأة العربية".

بينما تم تكريم المصرية جيانا فاروق، بطلة العالم في الكاراتيه، والمتوجة بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بجائزة أفضل رياضية عربية.

وتوجت نجمة الجوجيتسو، شما الكلباني، بجائزة أفضل رياضية إماراتية، بعدما حصلت على ميداليتين برونزيتين في دورة الألعاب العالمية 2022، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في وزن تحت 63 كغم.

وتقلدت لاعبة التنس المصرية هنا أحمد جودة جائزة أفضل رياضية ناشئة، وفازت مواطنتها رحاب أحمد رضوان بجائزة أفضل رياضية بارالمبية، وحاز فارس العساف على جائزة أفضل مدرب.

وحصل الاتحاد المصري لرفع الأثقال، على جائزة أفضل فريق في العام 2022.

المصدر: وكالات