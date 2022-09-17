زينيت بطرسبورغ يهزم دينامو موسكو في عقر داره

واصل فريق زينيت بطرسبورغ سلسلة انتصاراته وصادرته للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على حساب مضيفه دينامو موسكو، بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، بالجولة العاشرة.

وحملت ثنائية فريق العاصمة الشمالية توقيع كل من اللاعبين، أندريه موستوفوي، والبرازيلي غوستافو مانتوان في الدقيقتين (35، 90) على الترتيب من عمر المباراة.

وحقق نادي زينيت بطرسبورغ بذلك انتصاره السادس على التوالي في الموسم الحالي للدوري، وعزز صدارته للدوري برصيد 26 نقطة.

في المقابل، مني نادي دينامو موسكو بالهزيمة الثانية على التوالي، وتراجع إلى المركز السابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT