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باكورة الانتصارات.. توربيدو موسكو يهزم فريق "الجيش"

الرياضة

باكورة الانتصارات.. توربيدو موسكو يهزم فريق
Sputnik Павел Бедняков
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حقق فريق توربيدو موسكو أول انتصار له بعد عودته إلى الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، على حساب ضيفه تسيسكا موسكو (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة الـ10 للدوري.

ويدين فريق توربيدو موسكو بالفضل في انتصاره لمدافعه الصربي ستيفان شابيتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للقاء.

وتعرض فريق تسيسكا موسكو للهزيمة الثانية في الموسم الحالي للدوري، وتوقف رصيده عند 20 نقطة، ويحتل المركز في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل، حقق نادي توربيدو موسكو باكورة انتصاراته بعد عودته إلى دوري الأضواء، مقابل تعادل واحد و8 هزائم، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ولكنه بقي في قاع سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT 

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