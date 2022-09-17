ليفاندوفسكي يقود برشلونة لاقتناص الصدارة من ريال مدريد (فيديو)

تصدر فريق برشلونة قائمة الدوري الإسباني لكرة القدم، على حساب ضيفه "الجريح" إلتشي، بفوزه عليه (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري "لا ليغا".

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي الهدفين الأول والثالث للفريق الكتالوني في الدقيقتين (34 و48)، وتخللهما هدف زميله الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول للقاء الي أقيم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعهم غونزالو فيردو مبكرا في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للمباراة.

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وحقق برشلونة بذلك انتصاره الخامس على التوالي، بعد تعادل في الجولة الأولى للموسم الجديد "لليغا"، واعتلى الصدارة برصيد 16 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة حامل اللقب ريال مدريد، الذي يحل ضيفا على جاره أتلتيكو مدريد، في لقاء "دربي" العاصمة مدريد، غدا الأحد، على "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

بينما تعرض نادي إلتشي للهزيمة الرابعة على التوالي والخامسة في الموسم، مقابل تعادل واحد، ويقبع في قاع سلم الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT