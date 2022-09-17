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"عنكبوت" يحرم حارس المرمى نوير من تسجيل هدف "قاتل"!.. فيديو

الرياضة

Legion-Media MIS
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مني فريق بايرن ميونخ بأول هزيمة في الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم، على يد مضيفه أوجسبورغ (0-1) في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة "للبوندسليغا".

ويدين فريق أوجسبورغ بالفضل في انتصاره لمهاجمه ميرجيم بيريشا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الـ59 من زمن اللقاء.

ولكن الفضل الأكبر في فوز أصحاب الأرض يعود لحارس المرمى البولندي رافال غيكيفيتش، الذي أنقذ مرماه في أكثر من مناسبة، ولكن أبرزها تصديه ببراعة للتسديدة الرأسية من قبل مانويل نوير حامي عرين الفريق البافاري المتقدم في الدقيقة الرابعة والأخيرة المحتسبة بدلا من الوقت الأصلي للمباراة.

وتجرع فريق بايرن ميونخ حامل اللقب، مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الجديد بعد ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات أيضا على الترتيب، وتوقف رصيده عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع حتى الآن، في جدول ترتيب "البوندسليغا"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في الجانب الآخر، حقق نادي أوجسبورغ انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم، مقابل 4 هزائم، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ويتقدم إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب، حتى الآن.

المصدر: RT 

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