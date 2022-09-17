لاعبة منتخب أوكرانيا للبياثلون بيخ تحصل على الجنسية الروسية

أعلن رئيس اتحاد مقاطعة موسكو للبياثلون، أليكسي نوجدوف، أن عملية حصول الأوكرانية، يكاترينا بيخ، على الجنسية الروسية يجب أن تكتمل قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ونقت قناة "Match TV" الرياضية الروسية، عن نوجدوف، قوله: "أعتقد أنها (يكاترينا بيخ) ستحصل بنهاية هذا الشهر على الجنسية الروسية. أنا، كما يقولون، أبقي إصبعي على النبض. نحن نساعد بقدر ما نستطيع. إنهم موجودون باستمرار في المعسكر التدريبي، وتحتاج إلى استلام وإعطاء الوثائق، والكثير من الأشياء التقنية. حسنا، الحمد للرب، يوجد من يوكل إليه".

ومثلت يكاترينا بيخ، البالغة من العمر 24 عاما، وهي من مواليد إقليم خاباروفسك الروسي، المنتخب الأوكراني في بطولة كأس العالم خلال الموسم الماضي 2020-2021، قبل أن يتم استبعادها في أبريل 2022.

يذكر أن الاتحاد الدولي للبياثلون (IBU) قرر خلال اجتماعه يوم أمس الجمعة، تعليق مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية، إضافة إلى الإبقاء على تعليق عضوية الدولتين أيضا في الاتحاد.

المصدر: "russian.rt.com"