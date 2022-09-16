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الأوكرانية تكشف سبب الانسحاب من مباراتها أمام لاعبة روسية الأصل

الرياضة

الأوكرانية تكشف سبب الانسحاب من مباراتها أمام لاعبة روسية الأصل
Globallookpress Mathias Schulz via www.imago-ima
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انسحبت اللاعبة الأوكرانية ليسيا تسورينكو من مباراتها في الدور ربع النهائي لبطولة بورتوروز السلوفينية للتنس، أمام بطلة ويمبلدون 2022، الكازاخستانية يلينا ريباكينا ، الروسية الأصل.

ونقلت الخدمة الصحفية لاتحاد لاعبات التنس المحترفات (WTA) عن ليسيا تسورينكو، قولها "أنا آسفة جدا، لأنه بسبب الإصابة لم أتمكن من اللعب في مباراة ربع النهائي في بورتوروز الجميلة". وأضافت اللاعبة الأوكرانية: "آمل أن أعود في العام المقبل".

ومن المنتظر أن تواجه يلينا ريباكينا، المولودة في موسكو عام 1999، في الدور ربع النهائي للبطولة، مع الرومانية آنا بوغدان، التي تغلبت على البرازيلية بياتريز حداد مايا، المصنفة ثانية، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-1) و(1-6) و(7-5) في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.

المصدر: "russian.rt.com" 

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