ألمانيا تطالب باستبعاد بيلاروس من تصفيات "يورو 2024"

طالبت ألمانيا، المنظمة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إقصاء بيلاروس من التصفيات المؤهلة للبطولة، وذلك لدعمها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ووفقا لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، فقد بعثت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، التي تتضمن حقيبتها الوزارية الرياضة، برسالة لألكسندر شيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، جاء: "ليس فقط روسيا التي تشن حربا عدوانية تنتهك القانون الدولي، لكن هناك أيضا بيلاروس، وهي داعم كبير للقيادة الروسية، ويجب استبعادها من كل البطولات الدولية ومباريات كرة القدم".

وستستضيف ألمانيا نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024".

وكان رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، أندري بافيلكو، قد طالب الـ"يويفا" بعدم مشاركة روسيا في منافسات "يورو 2024".

وستقام مراسم سحب قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" يوم 9 أكتوبر المقبل، أما نهائيات البطولة القارية فستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو ولغاية 14 يوليو 2024، بمشاركة 24 منتخبا.

واستبعد الاتحادان الدولي (FIFA) والأوروبي (UEFA) لكرة القدم، كل الفرق الروسية على مستوى المنتخبات والأندية، من المشاركة في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر.

وأفاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في 8 سبتمبر الجاري، بأن قرار قبول مشاركة المنتخب الروسي في قرعة التصفيات لم يتخذ بعد.

المصدر: وكالات