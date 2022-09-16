روسية تهدي ميدالية تاريخية لسلوفينيا في بطولة العالم للجمباز

أهدت السلوفينية يكاترينا فيدينييفا، الروسية الأصل، أول ميدالية لبلادها في تاريخها خلال بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، والمقامة حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا.

وتوجت يكاترينا فيدينييفا بالميدالية البرونزية في مسابقة الشريط، بينما ذهبت الذهبية إلى الإيطالية صوفيا رافايلي، التي حصدت الميدالية الذهبية الثالثة لها في النسخة الحالية لبطولة العالم للجمباز.

أمام الميدالية الفضية فقد كانت من نصيب البلغارية ستيليانا نيكولوفا، وهي الثانية لها خلال هذه البطولة التي تستضيفها العاصمة صوفيا من 12 ولغاية 18 سبتمبر الجاري.

يذكر أن يكاترينا فيدينييفا (28 عاما) اتخذت قرارا بتغيير جنسيتها قبل فترة طويلة من حظر روسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، وحصلت على الجنسية السلوفينية في عام 2018، ووفقا للرياضية فقد كان أمامها خياران "إما الاعتزال أو اللعب لبلد آخر".

ولم ترغب فيدينييفا في الاعتزال على الرغم من عمرها الكبير بمعايير الجمباز الإيقاعي، وانتقلت إلى أوروبا، وبموافقة من مدربة المنتخب الروسي الشهيرة إيرينا فينر.

المصدر: "championat.com"