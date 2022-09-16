الماتادور الإسباني يواجه "نشامى" الأردن في آخر اختبار له قبل مونديال قطر

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، أن منتخب بلاده "La Furia Roja" سيختتم تحضيراته لمونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، بمواجهة ودية أمام الأردن يوم 17 نوفمبر المقبل.

وقال الاتحاد الإسباني إن منتخب بلاده الفائز باللقب العالمي عام 2010 "سيلتقي منتخب الأردن في 17 نوفمبر في عمان، ضمن لقاء ودي ضد خصم لم يسبق أن واجهه سابقا، وذلك في آخر اختبار قبل بداية كأس العالم في قطر".

وبعد هذا اللقاء الودي، سيتوجه الماتادور "لا فوريا روخا" إلى العاصمة القطرية الدوحة، وسيستهل مشواره في مونديال قطر، يوم 23 نوفمبر 2022، بمواجهة نظيره الكوستاريكي ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا، منتخبي ألمانيا واليابان.

ويستعد منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس إنريكي لخوض مباراتين صعبين ضد كل من سويسرا يوم 24 سبتمبر الجاري، في مدينة سرقسطة، والبرتغال يوم 27 من الشهر الحالي أيض، في براغا، وذلك في آخر جولتين من منافسات المجموعة الثانية للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وتتصدر إسبانيا قائمة مجموعته برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام البرتغال، وتليهما التشيكي في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط، ومن ثم سويسرا في المركز الرابع والأخير برصيد ثلاث نقاط.

المصدر: وكالات