روسية تمنح ألمانيا أول ذهبية في كأس العالم للجمباز منذ عام 1975

أحرزت الألمانية داريا فارفولومييفا الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، التي تقام حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا.

واحتلت داريا فارفولومييفا المركز الأول في مسابقة الصولجان برصيد (33.550) نقطة، تاركة الميدالية الفضية للبلغارية ستيليانا نيكولوفا، بينما ذهبت البرونزية إلى الإيطالية صوفيا رافايلي.

Darja Varfolomeev is the new world clubs champion at #RHYWORLDS2022!



“I was dreaming maybe of coming second and third. But first? I had such a dream but couldn’t imagine it was possible to become world champion.” pic.twitter.com/OxuvWcZM6o — The Olympic Games (@Olympics) September 15, 2022

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وحصدت داريا فارفولومييفا، المولودة في مدينة بارناول الروسية يوم 4 نوفمبر 2006، الميدالية الثالثة خلال النسخة الحالية لبطولة العالم للجمباز، بعد الميدالية الفضية في مسابقة الكرة وبرونزية الطوق.

المصدر: "championat.com"