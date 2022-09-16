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روسية تمنح ألمانيا أول ذهبية في كأس العالم للجمباز منذ عام 1975

الرياضة

روسية تمنح ألمانيا أول ذهبية في كأس العالم للجمباز منذ عام 1975
Globallookpress MAGO/BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbe
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أحرزت الألمانية داريا فارفولومييفا الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي، التي تقام حاليا في العاصمة البلغارية صوفيا.

واحتلت داريا فارفولومييفا المركز الأول في مسابقة الصولجان برصيد (33.550) نقطة، تاركة الميدالية الفضية للبلغارية ستيليانا نيكولوفا، بينما ذهبت البرونزية إلى الإيطالية صوفيا رافايلي.

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وحصدت داريا فارفولومييفا، المولودة في مدينة بارناول الروسية يوم 4 نوفمبر 2006، الميدالية الثالثة خلال النسخة الحالية لبطولة العالم للجمباز، بعد الميدالية الفضية في مسابقة الكرة وبرونزية الطوق.

المصدر: "championat.com" 

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