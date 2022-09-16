مونديال قطر 2022.. الفيفا يحسم مصير منتخب الإكوادور

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طعن تشيلي المقدم بداعي تزوير جنسية اللاعب بايرون كاستيلو، وعدم أهليته للمشاركة مع منتخب الإكوادور في التصفيات المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

ويزعم منتخب تشيلي أن اللاعب ولد في كولومبيا في 25 يونيو 1995، باسم بيرون خابيير كاستيو، وفقا لشهادة ميلاده، وليس باسم بيرون ديفيد كاستيو، المولود في 10 نوفمبر 1998، كما يظهر في السجل المدني للإكوادور.

وأكدت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بذلك تأهل منتخب الإكوادور للمشاركة في غمار نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وقالت اللجنة التابعة لـ"FIFA" في بيان رسمي اليوم الجمعة: "وفقا للمستندات المقدمة، تم تقدير أن اللاعب يجب أن يتم اعتباره حائزا للجنسية الإكوادورية بشكل دائم، وفقا للمادة 5 من القسم الأول بلائحة تطبيق قواعد فيفا".

وأعلنت اللجنة إغلاق القضية وأيدت قرار لجنة الانضباط التي رفضت في يونيو الماضي طعن تشيلي وبيرو.

وكانت كل من تشيلي وبيرو قد طعنت أمام لجنة الاستئناف على قرار لجنة الانضباط، بشأن احتمال انطباق قواعد استدعاء اللاعبين على بيرون كاستيو للمشاركة مع منتخب الإكوادور.

وكانت الشكوك حول أصل كاستيو، لاعب ليون المكسيكي، حاضرة في الإكوادور منذ بداية مسيرته، ولكنها انتهت في 2021 حين أمر قاض بتسجيله كمواطن إكوادوري وتأييد مستندات مولده الإكوادورية.

ومنذ ذلك الحين، تم استدعاؤه للمنتخب الأول وشارك في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإكوادور ضمن المجموعة الأولى لمونديال قطر مع الدولة المضيفة، وكذلك السنغال وهولندا.

المصدر: وكالات