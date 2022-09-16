ربما خرج عن طوره.. مسعف يسقط لاعبا من نقالة بتركيا (فيديو)

شهدت مباراة فريق "جاتالكا سبور - Çatalcaspor" وضيفه "إيديرني - Edirnespor" سبور، ضمن منافسات الأدوار التمهيدية من مسابقة كأس تركيا لكرة القدم، واقعة طريفة كان بطلها أحد المسعفين.

وتلقى أحد لاعبي فريق جاتالكا سبور إصابة وسقط على أرض الملعب، قبل نحو دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه (3-1).

وتدخل الطاقم الطبي لتقديم الاسعافات الأولية للاعب، وأسقط أحد المسعفين اللاعب من على النقالة في محاولة منه لإخراجه من الملعب، ويبدو أن المسعف خرج عن طوره ورأى بأن اللاعب يتحايل لاستهلاك الوقت.

⏱️ 88' | Çatalcaspor 🆚 Edirnespor



🚑 Sakatlık geçiren Yunus Emre'nin sedyeyle imtihanı! 😂 pic.twitter.com/WgIFx1Kn9F — A Spor (@aspor) September 15, 2022

ليقوم اللاعب بنفسه عقب وقوعه على الأرض، ويركض إلى خارج الملعب وهو يبتسم، وأضاف فريقه هدفا آخر بعد ذلك ليفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات