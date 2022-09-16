بطل أولمبي روسي: سيتم السماح للروس بالمشاركة في البطولات الدولية عندما تتجمد أوروبا

رد البطل الأولمبي للبياثلون لأربع مرات، الروسي ألكسندر تيخونوف، على قرار الاتحاد الدولي للبياثلون (IBU) بتمديد تعليق مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية.

ونقل موقع "Metaratings.ru" عن تيخونوف قوله: "ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا، لكنني أعتقد أن اللجنة التنفيذية بلا رأس. إنهم لا يتخذون قرارهم بأنفسهم، بل ينتظرون أن تخبرهم اللجنة الأولمبية الدولية. كان كل شيء متوقعا، ولم يشك أحد في ذلك. كم من الوقت سيستغرق كل هذا؟ عنما تتجمد أوروبا، وحينها سينتهي كل شيء".

وقرر الاتحاد الدولي للبياثلون خلال اجتماعه اليوم الجمعة، تعليق مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في البطولات الدولية، إضافة إلى الإبقاء على تعليق عضوية الدولتين أيضا في الاتحاد.

وأوصت اللجنة الأولمبية الدولية الاتحادات الرياضية بعدم السماح للرياضيين الروس والبيلاروس المشاركة في المسابقات بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"