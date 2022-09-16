فينيسيوس جونيور يتعرض للعنصرية بسبب "رقصة" ونيمار يدافع عنه (فيديو)

تسبب البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، في إغضاب البعض خلال هذا الموسم، بسبب احتفالاته الاستعراضية الراقصة، والتي تسببت في أزمة خلال مواجهة ريال مايوركا هذا الأسبوع.

ويبدو أن ديربي مدريد المقبل بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد سيأخذ أبعادا أبعد من كونه مباراة كرة قدم، بعد الذي تعرض له نجم الملكي من عنصرية.

وقام كوكي، قائد فريق أتلتيكو مدريد، بتحذير فينيسيوس جونيور من الاحتفال بطريقته الخاصة، خلال الديربي المنتظر الأحد القادم في الدوري الإسباني.

وتحدث النجم الإسباني لشبكة "موفي ستار" عن رأيه في ما يقوم به فينيسيوس، وكيف سيكون رد فعل فريقه لو قام البرازيلي بنفس الشيء أمامهم.

Vini Jr with another samba dance today. brazucas 🕺 pic.twitter.com/GS6JjUjkbo — Henrique 🇵🇹 (@CartiezC) September 11, 2022

وقال كوكي:"لكل شخص طريقته في الاحتفال كما يريد، ولكن ستكون هناك مشكلة بالتأكيد".

وتعرض كذلك فينيسيوس لهجوم من بيدرو برافو رئيس رابطة وكلاء اللاعبين الإسبان خلال تصريحاته لبرنامج "إل شيرينجيتو".

وقال بيدرو:"عليه احترام الخصم، لو أراد الرقص فعليه أن يذهب إلى صالة السامبادروم في البرازيل، في إسبانيا عليك احترام المنافسين والتوقف عن ألعاب القرود".

وكانت ردة فعل الصحف البرازيلية قوية تجاه الأمر، باتهام بيدرو برافو بالعنصرية.

بدوره، نيمار، نجم باريس سان جيرمان، دعم زميله في المنتخب البرازيلي وقام بمساندته عبر حسابه بـ"تويتر" ونشر تغريدة قال فيها :"ارقص يا فينيسيوس".

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

وحاول بيدرو برافو تهدئة الأجواء بالاعتذار على ما قاله من خلال تغريدة على صفحته بـ "تويتر" قائلا "لم أقصد الإساءة لأي شخص، لقد كان تعبيرا مجازيا استخدمته لوصف رقصة فينيسيوس، وأعتذر إذا أسيء فهمي".

المصدر: "وكالات"