بوتين يقترح إنشاء اتحاد للمنظمات الرياضية في إطار منظمة "شنغهاي" للتعاون

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة في الشأن الرياضي خلال الكلمة التي ألقاها في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون، الجمعة.

وقال بوتين إنه يجب على الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون التفكير في إنشاء اتحاد للمنظمات الرياضية تحت رعاية المنظمة.

وتحدث بوتين: "يبدو أن هناك فرصا جيدة لتكثيف التعاون الرياضي مع احتمال عقد أحداث رياضية كبرى تحت رعاية منظمة شنغهاي للتعاون".

وتابع:"وللقيام بذلك، يمكننا التفكير في إنشاء اتحاد للمنظمات الرياضية داخل جمعيتنا".

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، تضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، كما تضم كلا من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكلا من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار. وفي قمة المنظمة بمدينة دوشنبه، في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية صفة شركاء الحوار. وفي هذا العام، تقدمت بيلاروس رسميا بطلب الانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.

يذكر أن قمة منظمة "شنغهاي" للتعاون تنعقد حاليا في مدينة سمرقند الأوزبكستانية يومي 15 و 16 سبتمبر.

المصدر:RT