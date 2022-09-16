المقاتل الروسي مونسون الأمريكي الأصل يعتزم افتتاح مدارس رياضية في دونيتسك ولوغانسك

يعتزم الممثل الروسي جيف مونسون الأمريكي الأصل والمصارع بالفنون القتالية المختلطة MMA افتتاح شبكة من المدارس الرياضية للأطفال في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة "ريا نوفستي " تصريحات مونسون، الجمعة:"لقد تحدثنا بالفعل عن هذا الأمر مع وزير الرياضة الروسية، ورئيس الوزراء الروسي، وسنلتقي مرة أخرى غدا حول هذا الأمر".

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وتابع:" نأمل في فتح الكثير من المدارس، سيكون العديد منها بالمجان، وهي عبارة عن مدارس تطوير رياضات الأطفال ومدارس فنون الدفاع عن النفس".

وأكمل جيف مونسون:" البداية ستكون في دونيتسك، ثم في لوغانسك".

المصدر: "ريا نوفستي "