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المقاتل الروسي مونسون الأمريكي الأصل يعتزم افتتاح مدارس رياضية في دونيتسك ولوغانسك

الرياضة

المقاتل الروسي مونسون الأمريكي الأصل يعتزم افتتاح مدارس رياضية في دونيتسك ولوغانسك
AFP
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يعتزم الممثل الروسي جيف مونسون الأمريكي الأصل والمصارع بالفنون القتالية المختلطة MMA افتتاح شبكة من المدارس الرياضية للأطفال في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ونقلت وكالة "ريا نوفستي " تصريحات مونسون، الجمعة:"لقد تحدثنا بالفعل عن هذا الأمر مع وزير الرياضة الروسية، ورئيس الوزراء الروسي، وسنلتقي مرة أخرى غدا حول هذا الأمر".

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وتابع:" نأمل في فتح الكثير من المدارس، سيكون العديد منها بالمجان، وهي عبارة عن مدارس تطوير رياضات الأطفال ومدارس فنون الدفاع عن النفس".

وأكمل جيف مونسون:" البداية ستكون في دونيتسك، ثم في لوغانسك".

المصدر: "ريا نوفستي "

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