حمى مونديال قطر.. تسهيلات تعد بها دبي جماهير مباريات كأس العالم

بدأت حمى بطولة كأس العالم تجتاح دبي قبل نحو شهرين من صافرة انطلاق العرس الكروي العالمي، إذ تتحضر الإمارة الثرية، إلى تحقيق مكاسب من إقامة المونديال في دولة قطر المجاورة.

وتعول الإمارة على قصر المسافة مع الدوحة وقطاع الخدمات المتطور فيها وفنادقها وقوانينها الاجتماعية الأكثر انفتاحا في الخليج، لاستقطاب مشجعين سيتعين عليهم السفر والعودة عند كل مباراة يرغبون في حضورها.

وسيكون بمقدور المشجعين التنقل بسهولة بين بلدان المنطقة وقطر، إذ ستسير الخطوط السعودية والكويتية وشركة "فلاي دبي" والطيران العماني أكثر من 160 رحلة يومية اعتبارا من 20 نوفمبر، موعد انطلاق المونديال، للذهاب والعودة خلال 24 ساعة.

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وقبل عشرة أسابيع من المونديال، بدأت وكالات رياضية وشركات متخصصة في دبي ببيع باقات للمشجعين تتضمن حضور المباريات في الدوحة ثم العودة إلى الإمارة على متن واحدة من الرحلات.

كما تم الإعلان عن افتتاح مناطق خاصة للمشجعين في أنحاء مختلفة من دبي، من بينها متنزه لمحبي كرة القدم في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مطاعم فاخرة.

وتتوقع قطر الغنية بالغاز أن يزورها 1.4 مليون شخص خلال المونديال، لكن العديد من المشجعين يشكون محدودية توفر أماكن الإقامة في الإمارة الصغيرة المحافظة، إضافة إلى منع الكحول وتضييق الخناق على المثليين.

في المقابل، دأبت الإمارات على تعديل قوانينها بشكل مستمر في السنوات الماضية وباتت تقدم نفسها على أنها قوة منفتحة في منطقة محافظة. ومن بين التعديلات رفع الحظر المفروض على غير المتزوجين الذين يعيشون معا، وتخفيف القيود المفروضة على الكحول، ومنح تأشيرات طويلة الأجل.

وقد أثارت مسألة تناول المشروبات الكحولية جدلا في قطر، لا سيما كون استهلاك الكحول في الأماكن العامة ممنوع فيها، كما لا يسمح للزوار بإحضارها إلى البلاد لكن يمكنهم الحصول عليها فقط في بعض حانات الفنادق والمطاعم.

ويذكر أن أكثر من 90 % من سكان إمارة دبي البالغ عددهم 3,3 ملايين نسمة هم من الأجانب.

في هذا السياق، يتوقّع مجلس دبي الرياضي أن يقيم مئات آلاف المشجعين في الإمارة خلال البطولة التي تستمر حتى 18 ديسمبر.

واعتبر هذا الأسبوع في بيان نشرته صحف محلية أن الإمارات "ستكون وجهة مفضلة لقرابة مليون متفرج من الذين حجزوا تذاكر حضور المباريات والذين قرروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة للاستمتاع بفترة ما بين المباريات"، من دون تفاصيل إضافية.

وفي محاولة لاستقطاب أكبر عدد من الزوار، أعلنت الإمارات أن حاملي بطاقة "هيّا" المخصصة لمشجعي المونديال سيحصلون على تأشيرة دخول والإقامة في الإمارات لمدة تصل إلى تسعين يوما مقابل 100 درهم فقط (27 دولارا)، مع إمكانية التمديد لفترة 90 يوما إضافية.

المصدر: "أ ف ب"