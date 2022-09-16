ناد مصري يرد على تصريحات مالك تشيلسي بشأن صلاح

أثار مالك تشيلسي، تود بويلي، ردود فعل واسعة بعد أن استشهد بمعلومة خاطئة حول نجاح أكاديمية فريقه عبر الإشارة إلى أنها خرجت لاعبين مثل المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفن دي بروين.

ليأتي الرد من الحساب الرسمي لنادي "المقاولون العرب" عبر فيسبوك، على تصريحات تود بويلي مالك النادي اللندني.

ونشر حساب المقاولون صورة لمحمد صلاح وعلق: "حقيقة يعرفها العالم، باستثناء شخص واحد.. محمد صلاح ابن نادي المقاولون العرب وفخر مصر والعرب".

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وكان بويلي قد قال في تصريحات على هامش مؤتمر "Salt NYC": "نحن نمتلك أكاديمية من أفضل الأكاديميات في العالم، الأكاديمية خرجت كيفن دي بروين، ومحمد صلاح، وتامي أبراهام، وريس جيمس، ومايسون ماونت، وتشالوباه".

فيما أعرب عضو مجلس إدارة النادي المصري، محمد عادل فتحي، عن اندهاشه من تصريحات مالك تشيلسي، رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي، التي اعتبر فيها أن صلاح من أبناء أكاديمية النادي الإنجليزي.

وقال فتحي إن "ما يقوله مالك نادي تشيلسي الجديد تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن محمد صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد بويلي أنه من ناشئي تشيلسي هو عدم فهم".

كما أضاف أن نجم ليفربول محمد صلاح "فخر لنادي المقاولون العرب والكرة المصرية والعربية، ويتشرف المقاولون العرب بأنه أحد أبنائه".

واعتبر أن "العالم كله يعلم مسيرة صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون ، ولكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة".

المصدر: "وكالات"