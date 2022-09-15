"ذئاب" روما تفترس الضيوف القادمين من هلسنكي

أنجز نادي روما مهمته أمام ضيفه هلسنكي الفنلندي، بفوزه عليه (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وحلمت ثلاثية فريق العاصمة الإيطالية توقيع كل من، الأرجنتيني باولو ديبالا، ولورينزو بيليغريني، وأندريا بيلوتي في الدقائق (47، 49، 68) على الترتيب.

بينما أكمل الفريق الفنلندي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه ميرو تينهو مبكرا منذ الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وحقق نادي روما أول انتصاره له في النسخة الحالية من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، بعد الهزيمة المفاجئة التي مني بها أمام مضيفه لودوغوريتس رازغراد البلغاري (1-2)، في الجولة الافتتاحية لمباريات المجموعة الثالثة (C).

بينما تلقى نادي هلسنكي الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الأولى في عقر داره، أمام ريال بيتيس الإسباني (0-2) ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري القاري "يوروبا ليغ".

المصدر: RT