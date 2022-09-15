المصري مصطفى محمد يتعرض مع فريقه نانت لهزيمة مدوية أمام قره باغ

تعرض نادي نانت الفرنسي لهزيمة كبيرة أمام مضيفه قره باغ الأذربيجاني (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

ووقع على ثلاثية أصحاب الديار كل من اللاعبين، الغاني أوسو كوابينا، والفرنسي عبد الله زبير، المونتينيغري ماركو يانكوفيتش في الدقائق (60، 65، 72) على الترتيب.

وشارك المهاجم المصري مصطفى محمد في التشكيلة الأساسية لفريق نانت، قبل استبداله عند الدقيقة 84 من زمن اللقاء.

كما مني فريق أولمبياكوس اليوناني لهزيمة ساحقة في عقر داره أمام ضيفه فرايبورغ الألماني وبالنتيجة ذاتها بثلاثة أهداف من دون رد.

وحقق نادي فرايبورغ انتصاره الني على التوالي، وانفرد بصارة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

بينما حصد فريق قره باغ أول ثلاث نقاط له وتقدم إلى مركز الوصافة في جدول الترتيب، متجاوزا فريق نانت الثالث برصيد ثلاث نقاط أيضا.

بينما يقبع نادي أولمبياكوس في قاع الترتيب من دون نقاط.

المصدر: RT